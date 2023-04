Forza Italia, Martusciello: Presenti in tutti i Comuni (Di sabato 15 aprile 2023) “Forza Italia sarà presente con il proprio simbolo in tutti i Comuni della Campania dove si voterà per le amministrative del 14-15 Maggio”. Lo annuncia il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Alle comunali del giugno 2022 – sottolinea Martusciello – il nostro partito in Campania non presentò il simbolo in nessun comune. A meno di un anno, Forza Italia e’ ripartita in ogni citta’ dove eleggeremo sindaci e consiglieri comunali che contribuiranno alla buona amministrazione. Saranno loro la base su cui costruire la vittoria alle regionali del 2025”, conclude Martusciello. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023) “sarà presente con il proprio simbolo indella Campania dove si voterà per le amministrative del 14-15 Maggio”. Lo annuncia il coordinatore regionale diin Campania, Fulvio. “Alle comunali del giugno 2022 – sottolinea– il nostro partito in Campania non presentò il simbolo in nessun comune. A meno di un anno,e’ ripartita in ogni citta’ dove eleggeremo sindaci e consiglieri comunali che contribuiranno alla buona amministrazione. Saranno loro la base su cui costruire la vittoria alle regionali del 2025”, conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Staremo a vedere se Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia intenderanno voltare nuovamente le spalle alle lavoratri… - raffaellapaita : Lucia Annibali è la donna che più mi ha insegnato la capacità di reagire, il significato autentico della forza. Ogn… - fattoquotidiano : Con le mani libere dal terzo polo e dall’alleanza con Carlo #Calenda, Matteo #Renzi può tornare a giocare di sponda… - davidangelo1112 : @ultimora_pol Cioè, sta aspettando la dipartita di scilvio per fondare Forza Viva Italia ? - ConteZero76 : @ardigiorgio Berlusconi era la promessa, formale e non sostanziale, che sarebbe stato 'centrodestra' e non 'destra'… -