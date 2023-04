Formula 1, sorpresa Charles Leclerc: è appena successo, tifosi al settimo cielo (Di sabato 15 aprile 2023) Formula 1, ancora una notizia incredibile su Charles Leclerc: è appena successo, grande sorpresa per tutti gli appassionati e per i tifosi. Il Mondiale di Formula 1 per Charles Leclerc è iniziato malissimo: il monegasco ha già raccolto due pesanti ritiri e si è classificato appena sesto del Gran Premio d’Arabia Saudita. All’esordio, mentre era Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 15 aprile 2023)1, ancora una notizia incredibile su: è, grandeper tutti gli appassionati e per i. Il Mondiale di1 perè iniziato malissimo: il monegasco ha già raccolto due pesanti ritiri e si è classificatosesto del Gran Premio d’Arabia Saudita. All’esordio, mentre era Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dariopelle3 : di qualunque altra formula a eliminazione diretta dei campionati professionistici. Qualora la sorpresa dovesse veni… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1, che sorpresa per #Alonso in questo 2023: 'Pensavo di lottare con #Mercedes e #Ferrari solo nel 2024' - FormulaPassion : #F1, che sorpresa per #Alonso in questo 2023: 'Pensavo di lottare con #Mercedes e #Ferrari solo nel 2024' - stai_laggando : @gas_lerner Il valore più alto nella formula per neonati Chissà come mai non sono sorpresa - Samu64_SV5 : @bruceketta1655 Un bell'uovo della super formula e come sorpresa un modellino 1:43/64 magari ?? -