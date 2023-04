Formigli fa l’appello, la risposta dai social: quelli di destra non vengono da te perché sei fazioso (Di sabato 15 aprile 2023) Corrado Formigli è un classico neo-antifascista: lui sta talmente dentro la logica schmittiana dell’amico-nemico che se il nemico non se lo fila lui lo invoca, addirittura lo pretende. Vuole il nemico nel suo studio televisivo, insomma, per tormentarlo, accusarlo, processarlo. Tutto ciò che nella sua mente equivale a “pluralismo informativo”. Non altrimenti si spiega il suo editoriale nell’ultima puntata di Piazza Pulita in cui denuncia un boicottaggio ai danni della sua trasmissione: nessun esponente di FdI e Lega – ha denunciato – può venire alla nostra trasmissione, dai leader fino all’ultimo consigliere, nessuno può venire. Non sono autorizzati… Del caso ci siamo occupati già ieri, ma è interessante anche notare quale sia stata la reazione dei social al video postato da La7 e da Piazzapulita in cui appunto Formigli fa le sue ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Corradoè un classico neo-antifascista: lui sta talmente dentro la logica schmittiana dell’amico-nemico che se il nemico non se lo fila lui lo invoca, addirittura lo pretende. Vuole il nemico nel suo studio televisivo, insomma, per tormentarlo, accusarlo, processarlo. Tutto ciò che nella sua mente equivale a “pluralismo informativo”. Non altrimenti si spiega il suo editoriale nell’ultima puntata di Piazza Pulita in cui denuncia un boicottaggio ai danni della sua trasmissione: nessun esponente di FdI e Lega – ha denunciato – può venire alla nostra trasmissione, dai leader fino all’ultimo consigliere, nessuno può venire. Non sono autorizzati… Del caso ci siamo occupati già ieri, ma è interessante anche notare quale sia stata la reazione deial video postato da La7 e da Piazzapulita in cui appuntofa le sue ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Babbona68466122 : RT @SecolodItalia1: Formigli fa l’appello, la risposta dai social: quelli di destra non vengono da te perché sei fazioso - MarcG_69 : RT @SecolodItalia1: Formigli fa l’appello, la risposta dai social: quelli di destra non vengono da te perché sei fazioso - romabella75 : RT @SecolodItalia1: Formigli fa l’appello, la risposta dai social: quelli di destra non vengono da te perché sei fazioso - gianeuge12 : RT @SecolodItalia1: Formigli fa l’appello, la risposta dai social: quelli di destra non vengono da te perché sei fazioso - ZouVargiu : RT @SecolodItalia1: Formigli fa l’appello, la risposta dai social: quelli di destra non vengono da te perché sei fazioso -

La7, tv degli orrori: palate di fango sulla Comunità Shalom ... 'un luogo infernale' sottolinea Formigli, dove i pestaggi e le ...impossibile uscire una volta varcato i cancelli se non rischiando l'...professionalità emettendo una sentenza di condanna senza appello ... Pure la grillina Appendino difende gli eco - vandali : "Sono terrorizzati" Appendino difende gli eco - vandali L'ex sindaco di Torino, ora ... Dunque Appendino, intervistata da Corrado Formigli a Piazzapulita ... ha fatto appello a una discussione nel merito: " La politica la ... Una lettera infoibata Formigli l'ha filmata a Predappio, in un corteo di mussoliniani, ... ma un appello che vorrà sottoscrivere. E altri con lei. Di ciò la ... ... 'un luogo infernale' sottolinea, dove i pestaggi e le ...impossibile uscire una volta varcato i cancelli se non rischiando'...professionalità emettendo una sentenza di condanna senza...Appendino difende gli eco - vandali'ex sindaco di Torino, ora ... Dunque Appendino, intervistata da Corradoa Piazzapulita ... ha fattoa una discussione nel merito: " La politica la ...'ha filmata a Predappio, in un corteo di mussoliniani, ... ma unche vorrà sottoscrivere. E altri con lei. Di ciò la ... Formigli fa l'appello, la risposta dai social: quelli di destra non ... Secolo d'Italia