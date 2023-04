Formazioni ufficiali Stoccarda-Borussia Dortmund, Bundesliga 2022/2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Le Formazioni ufficiali di Stoccarda-Borussia Dortmund, gara valida per la 28esima giornata della Bundesliga 2022/2023. Alla Mercedes Benz Arena, andrà in scena la sfida tra due compagini che hanno un po’ rallentato nelle ultime partite: i padroni di casa, infatti, hanno conquistato 4 punti nelle ultime 5 gare, mentre gli ospiti hanno perso recentemente lo scontro diretto con il Bayern Monaco e ora sono costretti alla rimonta in chiave scudetto. Il Borussia Dortmund, che ha vinto 5-0 nel match d’andata, ha trionfato in 14 degli ultimi 20 scontri diretti, con 4 pareggi e 2 successi dello Stoccarda. Il fischio d’inizio è previsto per sabato 15 aprile alle ore 15:30, di seguito le scelte degli ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ledi, gara valida per la 28esima giornata della. Alla Mercedes Benz Arena, andrà in scena la sfida tra due compagini che hanno un po’ rallentato nelle ultime partite: i padroni di casa, infatti, hanno conquistato 4 punti nelle ultime 5 gare, mentre gli ospiti hanno perso recentemente lo scontro diretto con il Bayern Monaco e ora sono costretti alla rimonta in chiave scudetto. Il, che ha vinto 5-0 nel match d’andata, ha trionfato in 14 degli ultimi 20 scontri diretti, con 4 pareggi e 2 successi dello. Il fischio d’inizio è previsto per sabato 15 aprile alle ore 15:30, di seguito le scelte degli ...

