Formazioni ufficiali Napoli-Verona: tridente inedito per Spalletti (Di sabato 15 aprile 2023) Formazioni ufficiali Napoli-Verona anticipo delle 18 valido per la 30ª giornata di Serie A. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 15 aprile 2023)anticipo delle 18 valido per la 30ª giornata di Serie A. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GTimossi : RT @Telenord: #GenoaPerugia, le formazioni ufficiali: #Criscito sostituisce Vogliacco - FPLItalia : Ecco le formazioni ufficiali di #mcilei: vanno in panchina Akè, Akanji e Gundogan nei Citizens mentre c’è Vardy dav… - GTimossi : RT @Telenord: #Genoa - #Perugia, 0 - 0: fischio d'inizio al Ferraris - GTimossi : RT @Telenord: #Genoa - #Perugia, 2 - 0: Frendrup e Dragusin gol: per #Gilardino arriva la nona vittoria su dieci al Ferraris - TUTTOJUVE_COM : Napoli-Verona, le formazioni ufficiali: tanto turnover per Spalletti in vista della Champions -