Formazioni ufficiali Napoli-Hellas Verona: le scelte dei due allenatori (Di sabato 15 aprile 2023) Alle 18.00 andrà in scena il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Napoli ed Hellas Verona. Le Formazioni ufficiali Di seguito le Formazioni ufficiali della sfida di Serie A tra Napoli ed Hellas Verona. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. All. Spalletti. Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda, Lasagna; Gaich. All. Zaffaroni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Alle 18.00 andrà in scena il match valido per la 30esima giornata di Serie A traed. LeDi seguito ledella sfida di Serie A traed(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. All. Spalletti.(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda, Lasagna; Gaich. All. Zaffaroni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GTimossi : RT @Telenord: #GenoaPerugia, le formazioni ufficiali: #Criscito sostituisce Vogliacco - FPLItalia : Ecco le formazioni ufficiali di #mcilei: vanno in panchina Akè, Akanji e Gundogan nei Citizens mentre c’è Vardy dav… - GTimossi : RT @Telenord: #Genoa - #Perugia, 0 - 0: fischio d'inizio al Ferraris - GTimossi : RT @Telenord: #Genoa - #Perugia, 2 - 0: Frendrup e Dragusin gol: per #Gilardino arriva la nona vittoria su dieci al Ferraris - TUTTOJUVE_COM : Napoli-Verona, le formazioni ufficiali: tanto turnover per Spalletti in vista della Champions -