Formazioni ufficiali Cosenza-Cittadella, Serie B 2022/2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Le Formazioni ufficiali di Cosenza-Cittadella, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023. Le due compagini sono appaiate a 36 punti in classifica e cercano punti prezioni per la salvezza, visto che al momento occupano il 15esimo posto nella graduatoria. Negli ultimi 9 scontri diretti, ci sono state 3 vittorie del Cosenza, 4 pareggi e 2 vittorie del Cittadella, mentre la gara di andata si è chiusa con il punteggio di 1-1. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:00 di sabato 15 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Cosenza: in attesa Cittadella: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ledi, sfida valida per la 33esima giornata della. Le due compagini sono appaiate a 36 punti in classifica e cercano punti prezioni per la salvezza, visto che al momento occupano il 15esimo posto nella graduatoria. Negli ultimi 9 scontri diretti, ci sono state 3 vittorie del, 4 pareggi e 2 vittorie del, mentre la gara di andata si è chiusa con il punteggio di 1-1. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:00 di sabato 15 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FPLItalia : Ecco le formazioni ufficiali di #avlnew: c’è Dendoncker nel mezzo per i Villains con Traorè ancora in panchina ment… - CagliariNews24 : Sassuolo Cagliari Primavera LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match - NapoliCM : ???? Formazioni ufficiali Napoli Verona: le scelte di Spalletti e Zaffaroni ??? - fcin1908it : Primavera, Frosinone-Inter formazioni ufficiali: tridente inedito per Chivu - internewsit : Frosinone-Inter Campionato Primavera, le formazioni ufficiali - -