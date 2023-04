Formazioni ufficiali Cagliari-Frosinone | Serie B 2022 2023

(Di sabato 15 aprile 2023) Ledi, match valevole per la trentatreesima giornata della. In Sardegna la capolista cerca punti per avvicinare la promozione, dopo aver raccolto una sola vittoria nelle ultime quattro giornate. Attenzione però al, chiamato a cercare un risultato importante nella lotta a un posto nei playoff. Calcio d’inizio alle ore 16:15, di seguito le scelte di Claudio Ranieri e Fabio Grosso. LE: in attesa: in attesa SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : #Bologna-#Milan, le formazioni ufficiali #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - Milanista_Serio : RT @Alenize82: In attesa delle formazioni ufficiali di #BolognaMilan dico che un massiccio turnover è sacrosanto. Ma ciò che si legge in gi… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Primavera 2 | Ternana-Lazio, le formazioni ufficiali - laziopress : Primavera 2 | Ternana-Lazio, le formazioni ufficiali - infobetting : Elfsborg-Brommapojkarna (sabato 15 aprile 2023 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici… -

Alle 15.00 andrà in scena il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Bologna e Milan. LeEcco ledi Bologna - Milan. BOLOGNA (4 - 3 - 3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Ferguson, Aebischer, Sansone, Barrow. ...Gilardino manda in campo il 3 - 5 - 2 con Criscito in difesa e Jagiello e Frendrup a centrocampo. In avanti Coda - Gudmundsson. Castori risponde con un 3 - 5 - 1 - ...Juve Primavera - Cesena, leJUVENTUS (3 - 4 - 3) : Vinarcik; Bassino, Citi, Nzouango; Maressa, Doratiotto, Bonetti, Moruzzi; Anghelè, Mancini, Mbangula All . Montero. CESENA (4 - ...

Stoccarda - Borussia Dortmund: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventottesima giornata di Bundesliga 2022/23 in programma alle 15.30.Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora ... Si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è ...