Formazioni ufficiali Bologna-Milan: le scelte dei due allenatori

Alle 15.00 andrà in scena il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Bologna e Milan.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Ferguson, Aebischer, Sansone, Barrow. A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Moro, Zirkzee, Bonifazi, Medel, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri, Amey. All.: Thiago Motta.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Tourè; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi. A disp.: Mirante, Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Gabbia, Tonali, Bennacer, Bakayoko, Adli, Krunic, Messias, Diaz, Leao, Giroud. All.: Pioli.

