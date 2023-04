Formazioni Sky – Napoli-Verona: Demme titolare, attacco rivoluzionato (Di sabato 15 aprile 2023) Ultime novità di formazione di Sky, Spalletti fa turnover in Napoli-Verona: pronto Demme a centrocampo. La formazione del Napoli che sfida il Verona vedrà molti cambi da parte dell’allenatore che tiene fuori giocatori come Kvaratskhelia, ma anche Lobotka sostituito da Demme. Secondo Sky sarà proprio il centrocampista italo-tedesco il giocatore che prenderà il posto dello slovacco. Cambia anche in difesa con l’ingresso di Juan Jesus ed Olivera al posto di Rrahmani e Mario Rui. Giocano invece i due squalificati in Champions League Kim e Anguissa. Napoli-Verona: le probabili Formazioni di Sky Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 aprile 2023) Ultime novità di formazione di Sky, Spalletti fa turnover in: prontoa centrocampo. La formazione delche sfida ilvedrà molti cambi da parte dell’allenatore che tiene fuori giocatori come Kvaratskhelia, ma anche Lobotka sostituito da. Secondo Sky sarà proprio il centrocampista italo-tedesco il giocatore che prenderà il posto dello slovacco. Cambia anche in difesa con l’ingresso di Juan Jesus ed Olivera al posto di Rrahmani e Mario Rui. Giocano invece i due squalificati in Champions League Kim e Anguissa.: le probabilidi Sky(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa,, Elmas; Politano, Raspadori, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bologna-Milan, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Turnover quasi totale per Pioli in vista del ritor… - sportli26181512 : Serie B, formazioni ufficiali e risultati della 33^ giornata: Pomeriggio con la 33^ giornata di Serie B: alle 14: s… - milansette : Bologna Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #BolognaMilan, anche @mmseize potrebbe andare in panchina | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - PianetaMilan : #BolognaMilan, anche @mmseize potrebbe andare in panchina | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan… -