Fondi / Pubblicato l’avviso per l’affidamento in gestione di cinque parchi pubblici (Di sabato 15 aprile 2023) Fondi – È stato Pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per l’affidamento in gestione di cinque parchi cittadini. Possono rispondere alla manifestazione di interesse, compilando l’apposita modulistica da inviare via pec, imprese, ditte, cooperative singole o associate, associazioni o privati cittadini. l’affidamento prevede che il gestore si faccia carico, per 36 L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di sabato 15 aprile 2023)– È statosull’Albo Pretorio del Comune diun avviso pubblico perindicittadini. Possono rispondere alla manifestazione di interesse, compilando l’apposita modulistica da inviare via pec, imprese, ditte, cooperative singole o associate, associazioni o privati cittadini.prevede che il gestore si faccia carico, per 36 L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Fondi / Pubblicato l’avviso per l’affidamento in gestione di cinque parchi pubblici - GazzettinoGolfo : #ParchiPubblici Pubblicato l'avviso per l'affidamento in gestione di cinque parchi pubblici a #Fondi È stato pubbl… - Gazzettino : Mestre. Bosco dello Sport, pubblicato il bando per il nuovo stadio. Salvini replica: «L'Europa ha già detto niente… - Fondinotizienet : È stato pubblicato a cura dell'Associazione Pro Loco Fondi, in collaborazione con la parrocchia di San Pietro e... - VolontaRomagna : #BandiNews Caro bollette, ??ecco la procedura per accedere ai fondi ????per il #Terzosettore. ?Pubblicato il decreto c… -