Flashdance fa 40 anni | 5 curiosità sul film con Jennifer Beals

(Di sabato 15 aprile 2023) Ildiretto Adrian Lyne ha ottenuto un grande successo di pubblico (ma non di critica, in un primo momento), diventando un vero e proprio fenomeno della cultura pop degliOttanta

Celebriamo gli scatenati 40 anni con 10 curiosità. Il film si basa su una storia vera. All'epoca dell'uscita del film tutti vestono alla Flashdance e l'athleisure fa l'upgrade. Nasce, infatti, lo sporty street in un momento in cui, all'inizio degli anni '80... Il 15 aprile 1983 uscì nelle sale 'Flashdance', favola moderna su una Cenerentola in scaldamuscoli, Jennifer Beals, diretta da Adrian Lyne.

40 anni di Flashdance in 10 curiosità: sapevate che Jennifer Beals non sapeva ballare Vanity Fair Italia

Flashdance univa in sé in meglio della fantasia femminile con il corrispettivo della fantasia maschile. In quegli anni ‘80 la crisi della seconda ondata femminista portò ad un profondo cambiamento nel ...Jennifer Beals festeggia 40 anni come «Cenerentola in scaldamuscoli» in Flashdance. Il cult diretto da Adrian Lyne che debuttava al cinema il 15 aprile 1983. La storia Alex Owens, saldatrice di giorno ...