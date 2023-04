Flamengo | UFFICIALE | Sampaoli è il nuovo allenatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Flamengo, ufficiale la firma di #Sampaoli: il comunicato del club. - Luxgraph : Sampaoli-Flamengo: c'è l'accordo, ora è ufficiale - LeBombeDiVlad : ???? UFFICIALE - #Sampaoli riparte dal #Flamengo ???? #LBDV - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Sampaoli è il nuovo allenatore del Flamengo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Sampaoli è il nuovo allenatore del Flamengo -

Esonerato a fine marzo dal Siviglia, Jorge Sampaoli torna subito 'in pista' e riparte dalil contratto che lo legherà al club brasiliano fino al 31 dicembre 2024 . Ritroverà Vidal Sampaoli, argentino, 63 anni, succede al portoghese Vitor Pereira. Licenziato il 21 marzo ...SAMPAOLISAMPAOLI- Lunga è stata la carriera dell'allenatore in questione, che prima del Siviglia aveva allenato anche il Marsiglia. Mentre nei giorni scorsi il ...È figlio di un ex giocatore del, ma viene notato all'età di 11 anni dal San Paolo . La ...molto attenta ad individuare e pescare giovani talenti in giro per il mondo - è notiziadei ...

Flamengo, ufficiale la firma di Sampaoli: il comunicato del club Calcio in Pillole

Il nome è già una garanzia, e da adesso è anche lui ufficialmente nel mondo del calcio da professionista. Adriano Carvalho, il figlio del celebre Adriano “l’Imperatore”, ha firmato a 16 anni il suo ...Il tecnico argentino, reduce dall'esperienza al Siviglia, ha firmato un contratto con il club brasiliano fino a dicembre 2024 ...