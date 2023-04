Flamengo-Coritiba FC (domenica 16 aprile 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 15 aprile 2023) Dalla vittoria della Copa Libertadores in finale contro l’Atletico Paranaense del 29 Ottobre 2022, sono arrivate una lunga serie di delusioni per il Mengao. Il Mondiale per Club con la clamorosa sconfitta con l’Al Hilal, la Supercopa do Brasil contro il Palmeiras, la finale di Recopa contro l’Independiente del Valle, l’esordio in Copa Libertadores contro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 15 aprile 2023) Dalla vittoria della Copa Libertadores in finale contro l’Atletico Paranaense del 29 Ottobre 2022, sono arrivate una lunga serie di delusioni per il Mengao. Il Mondiale per Club con la clamorosa sconfitta con l’Al Hilal, la Supercopa do Brasil contro il Palmeiras, la finale di Recopa contro l’Independiente del Valle, l’esordio in Copa Libertadores contro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Flamengo-Coritiba FC (domenica 16 aprile 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - infobetting : Flamengo-Coritiba FC (domenica 16 aprile 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - Guthierrycunha1 : RT @guimaproind: Sampaoli no intervalo de Flamengo 0x2 Coritiba - guimaproind : Sampaoli no intervalo de Flamengo 0x2 Coritiba -