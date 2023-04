Fiumicino 2023, la lista dei candidati per Sinistra Italiana e Reti Civiche (Di sabato 15 aprile 2023) Fiumicino – In vista delle elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio a Fiumicino, Sinistra Italiana e Reti Civiche si schiera a sostegno del candidato Ezio Di Genesio Pagliuca. Di seguito tutti i nomi dei candidati di Sinistra Italiana e Reti Civiche a Fiumicino: Anna Maria AnselmiBarbara BonanniPiero AmatiClaudio Della VedovaLoredana Di CeglieSara Di GirolamoGiorgia FacciMassimo FidaleGiorgio GrazianiMassimo IannarellaGiuseppe Liccardi (detto Peppe)Vanessa Luana NicchiaMaurizio PaolettiFrancesco PellaUmberto PliniAlessandro Ruggeri (detto Sandro)Tiziana Ruggieri (detta Tiziana)Tommaso SalviSaverio SchergnaGrazia Maria ScialòFederica TiberiBrando Zanlorenzi (detto Brando) Il Faro ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023)– In vista delle elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio asi schiera a sostegno del candidato Ezio Di Genesio Pagliuca. Di seguito tutti i nomi deidi: Anna Maria AnselmiBarbara BonanniPiero AmatiClaudio Della VedovaLoredana Di CeglieSara Di GirolamoGiorgia FacciMassimo FidaleGiorgio GrazianiMassimo IannarellaGiuseppe Liccardi (detto Peppe)Vanessa Luana NicchiaMaurizio PaolettiFrancesco PellaUmberto PliniAlessandro Ruggeri (detto Sandro)Tiziana Ruggieri (detta Tiziana)Tommaso SalviSaverio SchergnaGrazia Maria ScialòFederica TiberiBrando Zanlorenzi (detto Brando) Il Faro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Fiumicino 2023, la lista dei candidati per Sinistra Italiana e Reti Civiche - angelo_perfetti : Fiumicino 2023, la lista dei candidati per Sinistra Italiana e Reti Civiche - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Antenne sul territorio, Polo dei Moderati “Energie Per Fiumicino”: “Serve un Piano regolatore che dia sicurezza ai cit… - angelo_perfetti : Antenne sul territorio, Polo dei Moderati “Energie Per Fiumicino”: “Serve un Piano regolatore che dia sicurezza ai… - misiagentiles : RT @AnsaRomaLazio: Scoperta a Fiumicino società con 20 lavoratori in nero. Gdf denuncia l'amministratore #ANSA -