Fiumicino 2023, la lista dei candidati per Nuova Alleanza per Fiumicino (Di sabato 15 aprile 2023) Fiumicino – E' stato l'ultimo ad ufficializzare la sua candidatura per la poltrona di Sindaco: Luciano Izzo corre da solo per la fascia tricolore. A suo sostegno il movimento politico "Nuova Alleanza per Fiumicino". Di seguito tutti i nomi dei candidati con Nuova Alleanza per Fiumicino: Delano AndreozziFabio BarlettaAndrea BastianonGiancarlo CammarataIlaria CelsiMaurizio CerniaSusanna Del MontiDaniele Di RenziMaurizio Di RenziMaliszewska JaninaMaria Teresa MinaleDomenico MorelliGuido PaludoGuglielmo RapisardaHanna Magdy SamirGioia Staropoli

