Fiumicino 2023, la lista dei candidati per il Partito pensionati-FronteVerde (Di sabato 15 aprile 2023) Fiumicino – Il secondo giorno di presentazione liste per le comunali di Fiumicino ha visto per primi la presentazione della lista pensionati – Fronte Verde. “Per la terza volta consecutiva saremo presenti alle comunali di Fiumicino, con un programma in difesa del sociale, dei pensionati e delle persone più deboli”, dichiara Michele Cremona Segretario nazionale del Partito pensionati + Salute. “Siamo l’unica lista ecologista presente a queste comunali, come anche nelle due volte precedenti, anche questa terza volta ci vedrà presenti sempre insieme agli amici del Partito pensionati. Porteremo la nostra anima verde e sociale in difesa dei più deboli e della natuta all’interno della coalizione di centro ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023)– Il secondo giorno di presentazione liste per le comunali diha visto per primi la presentazione della– Fronte Verde. “Per la terza volta consecutiva saremo presenti alle comunali di, con un programma in difesa del sociale, deie delle persone più deboli”, dichiara Michele Cremona Segretario nazionale del+ Salute. “Siamo l’unicaecologista presente a queste comunali, come anche nelle due volte precedenti, anche questa terza volta ci vedrà presenti sempre insieme agli amici del. Porteremo la nostra anima verde e sociale in difesa dei più deboli e della natuta all’interno della coalizione di centro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Fiumicino 2023, la lista dei candidati per Nuova Alleanza per Fiumicino - angelo_perfetti : Fiumicino 2023, la lista dei candidati per Nuova Alleanza per Fiumicino - liaalbonico : All’aeroporto di Fiumicino una nuova area d’imbarco da 6 milioni di passeggeri - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Fiumicino 2023, la lista dei candidati per il Movimento 5 Stelle - angelo_perfetti : Fiumicino 2023, la lista dei candidati per il Movimento 5 Stelle -

L'aeroporto di Fiumicino aumenta l'accoglienza Un'infrastruttura all'avanguardia, dotata di 22 "gates", di cui oltre la metà attrezzati con pontili per l'imbarco. L'aeroporto di Fiumicino ha raggiunto un nuovo e importante obiettivo nel suo processo di sviluppo che consentirà di ampliare in maniera notevole la capacità di accoglienza dei passeggeri in vista dei grandi eventi ... Inaugurato nuovo molo A all'Aeroporto di Fiumicino, lo speciale Una tappa importante del grande programma di investimenti di Adr da 10 miliardi di euro al 2046 - di cui 2,5 già realizzati - che ha portato Fiumicino nell'èlite globale come qualità del servizio, ... Expo 2030: lunedì ispettori a Roma per valutare candidatura Per questo lunedì sera al loro arrivo a Fiumicino gli ispettori saranno accolti dal cerimoniale di Stato. Nel corso della settimana saranno ricevuti dal sindaco Roberto Gualtieri, e sono previsti ... Un'infrastruttura all'avanguardia, dotata di 22 "gates", di cui oltre la metà attrezzati con pontili per l'imbarco. L'aeroporto diha raggiunto un nuovo e importante obiettivo nel suo processo di sviluppo che consentirà di ampliare in maniera notevole la capacità di accoglienza dei passeggeri in vista dei grandi eventi ...Una tappa importante del grande programma di investimenti di Adr da 10 miliardi di euro al 2046 - di cui 2,5 già realizzati - che ha portatonell'èlite globale come qualità del servizio, ...Per questo lunedì sera al loro arrivo agli ispettori saranno accolti dal cerimoniale di Stato. Nel corso della settimana saranno ricevuti dal sindaco Roberto Gualtieri, e sono previsti ... Fiumicino 2023, la lista dei candidati per il Movimento 5 Stelle Il Faro online Fiumicino 2023, la lista dei candidati per il Movimento 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle ha deciso di correre da solo, senza accordi col Pd, sostenendo la candidatura a sindaco di Walter Costanza. Elezioni a Fiumicino, consegnate le liste: è corsa a 5 per la poltrona di Sindaco Ecco chi corre per la fascia tricolore e le liste con tutti i nomi dei candidati al Consiglio comunale. Nessuna donna scelta per puntare allo scranno più alto ... Il Movimento 5 Stelle ha deciso di correre da solo, senza accordi col Pd, sostenendo la candidatura a sindaco di Walter Costanza.Ecco chi corre per la fascia tricolore e le liste con tutti i nomi dei candidati al Consiglio comunale. Nessuna donna scelta per puntare allo scranno più alto ...