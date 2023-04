Fiumicino 2023, la lista dei candidati per Forza Italia (Di sabato 15 aprile 2023) Fiumicino – Ben 24 persone candidate nelle fila di Forza Italia per il voto del 14 e 15 maggio 2023. A Fiumicino, il partito di Berlusconi, guidato da Alessio Coronas, rientra nella coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Baccini. Di seguito tutti i nomi dei candidati di Forza Italia: Alessio Coronas (detto Corona)Nicola AntonacciSabrina BuoncristianiValentina CalvareseGiulio Romano CarloEmanuele CeccarelliGiovanna Chiumento (Chiumento)Federica CiurleoAmbra CristiniMassimo Flammini (detto Biscia)Romolo ForestieroDaniela GasperiniMirko LantieriRiccardo MangognaEttore MargheritaGiorgio MecenateNunzio MonacoOriana OrlandiMarina PalumboMarco ParisAndrea RagnoFabio RaiolaRossella Rendina (detta Rossella)Giuseppe Pio ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023)– Ben 24 persone candidate nelle fila diper il voto del 14 e 15 maggio. A, il partito di Berlusconi, guidato da Alessio Coronas, rientra nella coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Baccini. Di seguito tutti i nomi deidi: Alessio Coronas (detto Corona)Nicola AntonacciSabrina BuoncristianiValentina CalvareseGiulio Romano CarloEmanuele CeccarelliGiovanna Chiumento (Chiumento)Federica CiurleoAmbra CristiniMassimo Flammini (detto Biscia)Romolo ForestieroDaniela GasperiniMirko LantieriRiccardo MangognaEttore MargheritaGiorgio MecenateNunzio MonacoOriana OrlandiMarina PalumboMarco ParisAndrea RagnoFabio RaiolaRossella Rendina (detta Rossella)Giuseppe Pio ...

