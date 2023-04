Fiumicino 2023, la lista dei candidati per Europa Verde (Di sabato 15 aprile 2023) Fiumicino – Europa Verde sosterrà Ezio Di Genesio Pagliuca, candidato sindaco per il centrosinistra a Fiumicino. Di seguito i nomi dei candidati con Europa Verde: Stefano CalcaterraValentina GiuaFabio ZorziPaola MagionesiPaolo CalicchioErica AntonelliSabrina CaruanaDaniela ColizzaStefano ComendiniCecilia D’AvosSalvatore Dell’OsteDebora Della RosaFlavia Di TullioFranca ElettiValeria EvangelistiRomina FabrettiDavide Farruggio detto DavideAnna Chiara GiordaniLuigi Giordno detto Giggi o GigiDiego LuttaziIrene MarinucciAmedeo NatiliEmilia PatriarcaCristian Stefanescu Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023)sosterrà Ezio Di Genesio Pagliuca, candidato sindaco per il centrosinistra a. Di seguito i nomi deicon: Stefano CalcaterraValentina GiuaFabio ZorziPaola MagionesiPaolo CalicchioErica AntonelliSabrina CaruanaDaniela ColizzaStefano ComendiniCecilia D’AvosSalvatore Dell’OsteDebora Della RosaFlavia Di TullioFranca ElettiValeria EvangelistiRomina FabrettiDavide Farruggio detto DavideAnna Chiara GiordaniLuigi Giordno detto Giggi o GigiDiego LuttaziIrene MarinucciAmedeo NatiliEmilia PatriarcaCristian Stefanescu Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

L'aeroporto di Fiumicino aumenta l'accoglienza Un'infrastruttura all'avanguardia, dotata di 22 "gates", di cui oltre la metà attrezzati con pontili per l'imbarco. L'aeroporto di Fiumicino ha raggiunto un nuovo e importante obiettivo nel suo processo di sviluppo che consentirà di ampliare in maniera notevole la capacità di accoglienza dei passeggeri in vista dei grandi eventi ... Inaugurato nuovo molo A all'Aeroporto di Fiumicino, lo speciale Una tappa importante del grande programma di investimenti di Adr da 10 miliardi di euro al 2046 - di cui 2,5 già realizzati - che ha portato Fiumicino nell'èlite globale come qualità del servizio, ... Expo 2030: lunedì ispettori a Roma per valutare candidatura Per questo lunedì sera al loro arrivo a Fiumicino gli ispettori saranno accolti dal cerimoniale di Stato. Nel corso della settimana saranno ricevuti dal sindaco Roberto Gualtieri, e sono previsti ... Fiumicino 2023, la lista dei candidati per Parco Leonardo Futura Fiumicino – In vista delle elezioni del 14 e 15 maggio, anche la lista civica "Parco Leonardo Futura" sosterrà il candidato sindaco per il centrosinistra Ezio Di Genesio Pagliuca. Di seguito tutti i n ... Fiumicino 2023, la lista dei candidati per il Movimento 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle ha deciso di correre da solo, senza accordi col Pd, sostenendo la candidatura a sindaco di Walter Costanza.