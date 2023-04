Fiumicino, 20 lavoratori ‘in nero’ su 24: maximulta a un imprenditore (Di sabato 15 aprile 2023) Aveva trovato un modo “artigianale” per risparmiare sul costo del lavoro: evitata di mettere in regola i suoi dipendenti. E, addirittura, “chiudeva un occhio” se questi erano immigrati clandestini. L’uomo probabilmente non immaginava che, prima o poi, nella sua sua azienda, una società operante nel commercio al dettaglio di oggettistica situata a Fiumicino, nella zona di “Parco Leonardo”, sarebbero arrivati dei controlli. E invece, con suo stupore e disappunto, sono arrivati i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso di un controllo, hanno scoperto che nel magazzino dell’azienda venivano utilizzati ben venti lavoratori “in nero”, su un totale di 24 impiegati. Multa da 270.000 euro Al termine delle ispezioni da parte degli agenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di Fiumicino, al titolare dell’azienda sono state ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Aveva trovato un modo “artigianale” per risparmiare sul costo del lavoro: evitata di mettere in regola i suoi dipendenti. E, addirittura, “chiudeva un occhio” se questi erano immigrati clandestini. L’uomo probabilmente non immaginava che, prima o poi, nella sua sua azienda, una società operante nel commercio al dettaglio di oggettistica situata a, nella zona di “Parco Leonardo”, sarebbero arrivati dei controlli. E invece, con suo stupore e disappunto, sono arrivati i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso di un controllo, hanno scoperto che nel magazzino dell’azienda venivano utilizzati ben venti“in nero”, su un totale di 24 impiegati. Multa da 270.000 euro Al termine delle ispezioni da parte degli agenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di, al titolare dell’azienda sono state ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GusNazionale : RT @AnsaRomaLazio: Scoperta a Fiumicino società con 20 lavoratori in nero. Gdf denuncia l'amministratore #ANSA - CorriereCitta : Fiumicino, 20 lavoratori ‘in nero’ su 24: maximulta a un imprenditore - patriziarutigl1 : RT @AnsaRomaLazio: Scoperta a Fiumicino società con 20 lavoratori in nero. Gdf denuncia l'amministratore #ANSA - AnsaRomaLazio : Scoperta a Fiumicino società con 20 lavoratori in nero. Gdf denuncia l'amministratore #ANSA - tusciaweb : Venti lavoratori in nero in un magazzino, nove erano clandestini Fiumicino - Guardia di finanza: scoperta a Fiumic… -