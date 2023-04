Firmino-Thuram, il doppio colpo di mercato in Serie A sposta gli equilibri (Di sabato 15 aprile 2023) Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, le dirigenze in Serie A sono sempre più attive per anticipare i tempi in vista dell’inizio della prossima stagione. Due calciatori destinati a cambiare maglia entro i prossimi mesi sono Marcus Thuram e Roberto Firmino, attaccanti di alto livello ed in grado di spostare gli equilibri in qualsiasi campionato. Roberto Firmino non ha bisogno di presentazioni, si tratta di un attaccante di grandissima qualità in grado di giocare in tanti ruoli del reparto avanzato, da seconda punta a trequartista ed esterno in un tridente. E’ un brasiliano classe 1991, attualmente al Liverpool. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Figueirense e Hoffenheim, più le presenza con la Nazionale brasiliana. Foto di Focke ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 aprile 2023) Il calcioestivo è pronto ad entrare nel vivo, le dirigenze inA sono sempre più attive per anticipare i tempi in vista dell’inizio della prossima stagione. Due calciatori destinati a cambiare maglia entro i prossimi mesi sono Marcuse Roberto, attaccanti di alto livello ed in grado dire gliin qualsiasi campionato. Robertonon ha bisogno di presentazioni, si tratta di un attaccante di grandissima qualità in grado di giocare in tanti ruoli del reparto avanzato, da seconda punta a trequartista ed esterno in un tridente. E’ un brasiliano classe 1991, attualmente al Liverpool. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Figueirense e Hoffenheim, più le presenza con la Nazionale brasiliana. Foto di Focke ...

