Finisce 0-0 l’allenamento del Napoli col Verona | Osimhen sta bene e sfiora il gol

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 aprile 2023)0-0. Non è cambiato granché. Restano quattordici i punti di vantaggio delsulla Lazio. Una enormità, quando mancano otto partite al termine del campionato. Se dovesse rimanere questo il distacco, lo scudetto arriverebbe il 7 maggio giorno di-Fiorentina. Ormai il campionato da mesi è una lunga attesa. C’è ben poco da dire, almeno per chi non è patito di record. È stata una sgambatura e anche l’opportunità per rivedere in campo. Il nigeriano ha colpito una clamorosa traversa con un destro al volo. È parso in buona forma. Scattante come al solito. La sua sola presenza ha provocato apprensione nella difesa deldisperatamente alla ricerca di punti salvezza. E alla fine si è infuriato perché l’arbitro ha fischiato la fine della partita senza far ...