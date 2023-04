Fieste de Patrie dal Friûl Domenica 16 aprile a Capriva del Friuli

(Di sabato 15 aprile 2023) Ilorientale ospiterà l’edizione 2023 della manifestazione principale. Prosegue su tutto il territorio friulano un ricco calendario di eventi culturali promossi dagli oltre 60 Comuni che hanno aderito al bando dell’ARLeF. A pochi giorni dal 3, data in cui ufficialmente ricorre la Festa della Patria del, ecco annunciato il programma delle celebrazioni della 46^ edizione della “dedal”.16la manifestazione sarà ospitata dadel, che riceverà il “testimone” da Vito d’Asio, dove si è tenuta nel 2022. Quest’anno la Bandiera sarà l’importante protagonista delle celebrazioni: l’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean” e l’ARLeF – Agenzia regionale ...

UDINE - A pochi giorni dal 3 aprile, data in cui ufficialmente ricorre la Festa della Patria del Friuli , si terranno domani, 16 aprile, le celebrazioni della 46edizione della "dedal Friûl" , manifestazione ospitata da Capriva del Friuli , che riceverà il "testimone" da Vito d'Asio, dove si è tenuta nel 2022. Quest'anno la Bandiera sarà l'importante ...

Sarà presentata domenica durante le celebrazioni a Capriva. Sabato convegno sugli stati generali del teatro in marilenghe ...A pochi giorni dal 3 aprile, data in cui ufficialmente ricorre la Festa della Patria del Friuli, ecco annunciato il programma delle celebrazioni della 46^ edizione della “Fieste de Patrie dal Friûl”.