Fidelis Andria-Avellino | i convocati di Rastelli | due assenti

(Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match traed, previsto per la trentasettesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimoha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella. Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone, 42 Moretti. Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 21 Matera, 23 Dall’Oglio, 28 Maisto, 72 D’Angelo. Attaccanti: 9 Gambale, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi. REPORT Ramzi Aya sta continuando il percorso di recupero per il risentimento al ginocchio sinistro. Mamadou Kanoute non è stato convocato per un risentimento al ginocchio accusato in settimana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Avellino . In vista del match tra Fidelis Andria ed Avellino, previsto per domenica 16 aprile 2023 alle ore 17.30, valevole per la 37giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina,

