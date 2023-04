Ferrara | “maxi-truffa nella ricostruzione del quartiere fieristico dopo il sisma” | chiesto il processo per l’ex sindaco Tagliani Pd e altri 8

(Di sabato 15 aprile 2023) La procura diha chiuso le indagini eil rinvio a giudizio per una presuntache ruotava attorno allapostdelestense. Un cantiere da circa 5 milioni di euro attorno al quale gravitano i sospetti della magistratura. Sospetti che per il codice penale si chiamanoin erogazioni pubbliche, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, corruzione, addirittura pericolo di un disastro. Con tanto di chiamata in causa da parte di uno degli imputati di due ex ministri – Dario Franceschini e Marco Minniti, entrambi totalmente estranei alle indagini – per cercare un aiuto da Roma. La busta verde è stata notificata a nomi eccellenti della politica ferrarese del recente passato targato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nessunoindietro : RT @fattoquotidiano: Ferrara, “maxi-truffa nella ricostruzione del quartiere fieristico dopo il sisma”: chiesto il processo per l’ex sindac… - fattoquotidiano : Ferrara, “maxi-truffa nella ricostruzione del quartiere fieristico dopo il sisma”: chiesto il processo per l’ex sin… - springsteen1949 : Il concerto di Springsteen Il comitato non molla 'Biciclettata per il parco' - springsteen1949 : Springsteen a Ferrara, gli eventi diffusi aspettando il concerto: dove e quando - springsteen1949 : Concerto Springsteen a Ferrara: come arrivare e prenotare il parcheggio (grazie a un sito) -

È quanto emerge in anteprima dallainchiesta sui bilanci realizzata da Industria Felix ...(1): C. A. D. F. S.p. A.. Modena(1): Cistelaier S.p. A.. Reggio Emilia (1): Flash Battery S.r.l.. ......- ha illustrato gli oltre 210 chilometri di piste ciclabili di, i nuovi tracciati e le nuove connessioni realizzate, per circa 5 chilometri, nell'ambito della ciclovia Ven. To. (il...È quanto emerge in anteprima dallainchiesta sui bilanci realizzata da Industria Felix ...(1): C. A. D. F. S.p. A.. Modena (1): Cistelaier S.p. A.. Reggio Emilia (1): Flash Battery S.r.l.. ...

Ferrara, “maxi-truffa nella ricostruzione del quartiere fieristico dopo il sisma”: chiesto il… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Di parte dell’ospedale nell’ambito delle iniziative di investimento immobiliare. Stipulato contratto di affitto. La delibera: "I 59,1 milioni saranno girati alla Regione per ridurre il debito per la c ...