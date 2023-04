Fermi la guerra | cosa c' è dietro la stoccata del capo della Wagner a Putin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Il capo della Wagner 'Cremlino fermi la guerra'. Putin firma la legge sul… - Corriere : Prigozhin: «Putin fermi la guerra». Bombe sui civili a Sloviansk: sventrato un palazzo - Violetta_2021 : RT @ImolaOggi: Ucraina, Prigozhin: 'obiettivi raggiunti, Putin fermi la guerra' - ImolaOggi : Ucraina, Prigozhin: 'obiettivi raggiunti, Putin fermi la guerra' - BoglioneCinzia1 : RT @Corriere: Prigozhin: «Putin fermi la guerra». Bombe sui civili a Sloviansk: sventrato un palazzo -

La città di Kherson, occupata dai russi nelle fasi iniziali della, da mesi è tornata sotto il controllo ucraino. Nelle altre zone del paese, si continua a combattere. "Per le autorità (della ...Infine, secondo Prigozhin, laha causato un problema: 'se prima l'Ucraina era parte dell'ex Russia, ora è un governo assolutamente orientato come nazione'. Il fondatore della milizia privata ...Lain Ucraina ha falcidiato le forze speciali russe: la rivelazione nei file Usa trapelati. La "talpa" Jack Teixeira resta in custodia

Russia, Prigozhin: "Putin fermi la guerra in Ucraina" Adnkronos

Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari russi della Wagner, propone al presidente russo di dichiarare la fine del conflitto in Ucraina e di dedicarsi al consolidamento dei territori conquistati dalle ...Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari russi della Wagner, ha proposto a Putin di cessare la guerra in Ucraina e concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate ...