Federica Pellegrini, "troppo competitiva" a Pechino Express (Di sabato 15 aprile 2023) Federica Pellegrini replica alle numerose critiche del web dopo l'ultima puntata di "Pechino Express", andata in onda giovedì 13 aprile. Durante la puntata l'ex nuotatrice, in gara con il 'fresco' marito Matteo Giunta (sposato lo scorso 27 agosto), ha deciso di eliminare la coppia "Mamma e Figlio". Una scelta che il pubblico non ha gradito accusando la 'Divina' di essere troppo competitiva. E la replica della 34enne non si è fatta attendere. In un post su Instagram scrive: "Tranquilli che a stare sul ca*o perché mi piace vincere ci sono abituata… sono una DONNA". In aggiunta la scritta "not so boring", che tradotto in italiano significa "non così noiosa", mentre accanto alla parola "bulli" ha aggiunto l'emoticon del pollice verso.

