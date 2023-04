Fantacalcio, turnover in casa Napoli: out Osimhen e Kvaratskhelia, scalpitano Raspadori e Zerbin (Di sabato 15 aprile 2023) Napoli e Verona scenderanno in campo alle ore 18:00 di oggi, sabato 15 aprile, nell’incontro valido per la 30ª giornata di Serie A. Per la squadra allenata da Luciano Spalletti aumentano le novità anche sul fronte Fantacalcio, considerando la ormai certa assenza di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen dal primo minuto. Secondo quanto riportato da SOS Fanta, al loro posto scalpitano Giacomo Raspadori e Alessio Zerbin. Il turnover per mister Spalletti è necessario, in vista del match di Champions League contro il Milan. Il ritorno dei quarti si disputerà martedì 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona. Squalificati Kim e Zambo Anguissa, dunque inevitabilmente titolari nella sfida di campionato contro il Verona. Ancora non al top ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 15 aprile 2023)e Verona scenderanno in campo alle ore 18:00 di oggi, sabato 15 aprile, nell’incontro valido per la 30ª giornata di Serie A. Per la squadra allenata da Luciano Spalletti aumentano le novità anche sul fronte, considerando la ormai certa assenza di Khvichae Victordal primo minuto. Secondo quanto riportato da SOS Fanta, al loro postoGiacomoe Alessio. Ilper mister Spalletti è necessario, in vista del match di Champions League contro il Milan. Il ritorno dei quarti si disputerà martedì 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona. Squalificati Kim e Zambo Anguissa, dunque inevitabilmente titolari nella sfida di campionato contro il Verona. Ancora non al top ...

