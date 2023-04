Fantacalcio | preview Napoli-Hellas Verona | probabili formazioni | ballottaggi e giocatori chiave

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 15 aprile 2023) Dopo aver perso per 1-0 contro il Milan, nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, iltorna a giocare in campionato. Sabato 15 aprile alle ore 18:00, infatti, gli azzurri sono chiamati ad ospitare l’per disputare la 30ª giornata di Serie A. Il club partenopeo è posizionato in vetta alla classifica con 74 punti totali. La 25ª vittoria di questa stagione porterebbe gli uomini di Luciano Spalletti sempre più vicini alla matematica conquista dello scudetto. Dall’altro lato, l’può ancora credere nella salvezza grazie alla vittoria per 2-1 contro il Sassuolo. Ora, però, la squadra guidata da Marco Zaffaroni si appresta ad affrontare una delle trasferte più ostiche della Serie A. Oltre alla forza del, la formazione scaligera non ...