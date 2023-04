Fango su Wojtyla, bomba su Pietro Orlandi: "Perché ha detto quelle frasi ignobili" (Di sabato 15 aprile 2023) Pietro Orlandi ha scatenato l'indignazione del cardinale polacco Stanislaw Dziwisz. Il fratello di Emanuela, 15enne cittadina vaticana scomparsa nel 1983, a DiMartedì non ha nascosto i propri dubbi su Giovanni Paolo II: "Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case...". Parole a cui ha replicato il sacerdote che subito ha definito le affermazioni "avventatissime affermazioni". Per lui si tratta di "ignobili insinuazioni" che arriverebbero "da inafferrabili ambienti della malavita romana, a cui viene ora assegnata una parvenza di pseudo-presentabilità". Dziwisz dunque non ci crede: "Sono in realtà accuse farneticanti, false dall'inizio alla fine, irrealistiche, risibili al limite della comicità se non fossero tragiche, anzi esse stesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023)ha scatenato l'indignazione del cardinale polacco Stanislaw Dziwisz. Il fratello di Emanuela, 15enne cittadina vaticana scomparsa nel 1983, a DiMartedì non ha nascosto i propri dubbi su Giovanni Paolo II: "Mi dicono cheogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case...". Parole a cui ha replicato il sacerdote che subito ha definito le affermazioni "avventatissime affermazioni". Per lui si tratta di "insinuazioni" che arriverebbero "da inafferrabili ambienti della malavita romana, a cui viene ora assegnata una parvenza di pseudo-presentabilità". Dziwisz dunque non ci crede: "Sono in realtà accuse farneticanti, false dall'inizio alla fine, irrealistiche, risibili al limite della comicità se non fossero tragiche, anzi esse stesse ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbtaenfdainnoi : RT @il_Timone: È in corso un attacco violento e senza precedenti contro papa Wojtyla. Un modo anche per demolire il suo magistero https://t… - marialetiziama9 : RT @il_Timone: È in corso un attacco violento e senza precedenti contro papa Wojtyla. Un modo anche per demolire il suo magistero https://t… - tanie_smith : RT @il_Timone: È in corso un attacco violento e senza precedenti contro papa Wojtyla. Un modo anche per demolire il suo magistero https://t… - scorpio66966 : RT @il_Timone: È in corso un attacco violento e senza precedenti contro papa Wojtyla. Un modo anche per demolire il suo magistero https://t… - e09081966 : RT @il_Timone: È in corso un attacco violento e senza precedenti contro papa Wojtyla. Un modo anche per demolire il suo magistero https://t… -