Fabrizio Corona scrive una lettera per l'amico Massimo Giletti: "Non mollare proprio ora" (Di sabato 15 aprile 2023) Fabrizio Corona pubblica sul suo account Instagram un post dedicato a Massimo Giletti dopo la chiusura di "Non è l'Arena". Le parole dell'ex paparazzo Fabrizio Corona, il noto ex fotografo dei vip è seguitissimo da milioni di follower. Il celebre ex paparazzo è attivissimo sul suo profilo Instagram, dove quotidianamente commenta e riporta notizie e avvenimenti. Negli ultimi giorni La7 ha deciso di sospendere anticipatamente il programma "Non è l'Arena" condotto dal giornalista Massimo Giletti. Leggi anche –> Soleil Sorge svela dei retroscena della sua ultima avventura televisiva (FOTO) La lettera dell'ex paparazzo per l'amico Massimo Giletti… Poche ore fa l'ex paparazzo ha ...

