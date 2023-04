Fabrizio Corona conferma di aver collaborato con Giletti | “Amico mio | non mollare proprio ora”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Stop a 'Non è l'Arena': Fabrizio Corona ha venduto a Giletti le chat di Messina Denaro [a cura della redazione Cron… - GiusCandela : Sarebbe stato Fabrizio Corona a vendere, tramite un'agenzia, alla trasmissione di Massimo Giletti le chat audio tra… - MarcoGregoli : L’unico che può salvarci è Fabrizio Corona, Fabri fai qualcosa - davimar5280 : RT @Stefano___1970: Corona: «Il problema di Giletti non sono gli audio del boss, ma la foto di Berlusconi» ?@berlusconi? - chiara_sciuto : Cercano di flexare i loro paesi d’origine dimenticandosi che noi abbiamo Alex Belli che gridava sei un sudicione ma… -

rompe il silenzio sul caso di Massimo Giletti . Da giorni non si parla d'altro che dell'improvvisa sospensione di 'Non è l'Arena', programma in onda da anni su La7. Le motivazioni ...'Amico mio, amante della verità..persona buona. Questo è Massimo':ha dedicato un post su Instagram a Giletti dopo la sospensione del suo Non è l'Arena su La7. 'Un grande professionista - ha scritto l'ex re dei paparazzi a corredo di uno scatto che lo ...Estratto dell'articolo di Giovanni Tizian e Nello Trocchia per www.editorialedomani.itMASSIMO GILETTI Parla. Difende l'amico Massimo Giletti silurato da La7, risponde alle domande sugli audio con la voce di Matteo Messina Denaro ...

Non è l'Arena: gli audio di Messina Denaro furono venduti alla trasmissione di Giletti da Fabrizio Corona Open

Fabrizio Corona ha pubblicamente preso posizione a favore del conduttore televisivo e giornalista Massimo Giletti, dopo la sospensione fragorosa del programma di La7 Non è l’Arena. Le polemiche non si ...Fabrizio Corona difende Massimo Giletti e Non è l'Arena. In un post su Instagram l'ex paparazzo ha voluto dedicare un pensiero al giornalista, suo amico da tempo, dopo la notizia ...