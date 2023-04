Fabio Fazio | è bufera in Rai | l’addio è clamoroso

(Di sabato 15 aprile 2023) News tv. – È in corso un vero terremoto in Rai. Sarebbero tanti, tantissimi, i cambiamenti in corso. Qualche volto noto va, qualcun altro arriva. Giri di valzer che stanno solleticando la curiosità dei telespettatori. Stando a quanto riportato da “Blogo”, “il rinnovo del contratto dicon i nuovi vertici che potrebbero arrivare a maggio sarebbe tutt’altro che automatico”. leggi anche: “Addio Giletti”, la profezia da brividi di Baiardo leggi anche: Massimo Giletti perde le staffe dopo lo stop improvviso e avvisa il vertice di La7 Secondo quanto riferisce “Blogo” lo spazio della prima serata della domenica su Rai 3 non toccherà più a “Che tempo che fa“.sarebbe ad un passo dalalla Rai. La notizia clamorosa però è il suo possibile sostituto. Eh già, perché il nome che circola è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : In Rai c’è da sostituire Fabio #Fazio che fa troppi ascolti e raccoglie troppa pubblicità. Questo è il governo del… - lc71488535 : RT @Italiantifa: In Rai c’è da sostituire Fabio #Fazio che fa troppi ascolti e raccoglie troppa pubblicità. Questo è il governo del merito… - Fiammy71 : RT @LetterioMagazzu: Avviso a tutti i fans, simpatizzanti e nostalgici, di Raffaella Carra'...La Rai (se non cambia idea) fara' un grande s… - Gpzap2 : RT @LetterioMagazzu: Avviso a tutti i fans, simpatizzanti e nostalgici, di Raffaella Carra'...La Rai (se non cambia idea) fara' un grande s… - ph_pluton : RT @LetterioMagazzu: Avviso a tutti i fans, simpatizzanti e nostalgici, di Raffaella Carra'...La Rai (se non cambia idea) fara' un grande s… -

... 'Non è che, che la fece mandare via dalla Rai…', domanda Valerio Staffelli, ipotizzando che il conduttore di 'Che Tempo che fa' sia il mandante 'occulto' dell'allontanamento di ...'Non è che, che la fece mandare via dalla Rai' , ha esordito Valerio Staffelli, cercando di provocare Giletti. Ma, il 61enne torinese ha subito messo a tacere questa teoria . 'E...In un'anteprima si sente l'inviato di Striscia chiedere: 'Non è che, che la fece mandare via dalla RaiEandrebbe a La7', 'Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una ...

Striscia la Notizia, bomba sullo stop a Giletti: "Non è che Fabio Fazio..." Liberoquotidiano.it

Valerio Staffelli ha raggiunto il giornalista dopo le polemiche per lo stop improvviso alla trasmissione "Non è l'Arena" ...Tapiro d’oro a Massimo Giletti. Si chiudono così queste concitate ore che hanno seguito l’annuncio della chiusura, a sorpresa, di Non è l’Arena. Ogni anno, proprio in questo periodo, si discute del fu ...