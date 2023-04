Fa discutere l’eliminato di Amici del 15 aprile: anticipazioni quinta puntata serale (Di sabato 15 aprile 2023) Nove allievi in gara, di cui 4 ballerini e 5 cantanti: cosa vedremo nella quinta puntata del serale di Amici? Va in onda sabato 15 aprile la puntata che segna il giro di boa. Uno l’eliminato di Amici del 15 aprile, il cui nome è emerso in rete dopo la registrazione di qualche giorno fa. Anche quest’anno, infatti, la fase serale del programma di Maria De Filippi non va in onda in diretta. Viene registrata preventivamente per essere trasmessa di sabato sera. Nella quinta puntata del serale di Amici anche due ospiti. Spazio alla musica con Clara Soccini, che canta Origami All’Alba, brano della fiction di grande successo Mare Fuori. Spazio alla ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Nove allievi in gara, di cui 4 ballerini e 5 cantanti: cosa vedremo nelladeldi? Va in onda sabato 15lache segna il giro di boa. Unodidel 15, il cui nome è emerso in rete dopo la registrazione di qualche giorno fa. Anche quest’anno, infatti, la fasedel programma di Maria De Filippi non va in onda in diretta. Viene registrata preventivamente per essere trasmessa di sabato sera. Nelladeldianche due ospiti. Spazio alla musica con Clara Soccini, che canta Origami All’Alba, brano della fiction di grande successo Mare Fuori. Spazio alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoFrisoni : @simolar1984 Cito un ex presidente americano di cui non ricordo il nome: 'non discutere mai con un idiota, ti trasc… -