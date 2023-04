Ex Sindaco NY | de Blasio | “Arbitraggio ingiusto col Napoli | gli mancava solo la maglia del Milan addosso”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @tuttonapoli: De Blasio, ex sindaco New York: 'E' ingiusto, gli arbitri potevano indossare la maglia del Milan!' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEW YORK - L'ex sindaco De Blasio: 'Milan-Napoli? Mai visto un arbitraggio così ingiusto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEW YORK - L'ex sindaco De Blasio: 'Milan-Napoli? Mai visto un arbitraggio così ingiusto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEW YORK - L'ex sindaco De Blasio: 'Milan-Napoli? Mai visto un arbitraggio così ingiusto' - apetrazzuolo : NEW YORK - L'ex sindaco De Blasio: 'Milan-Napoli? Mai visto un arbitraggio così ingiusto' -

'Una parte del cammino giunge al termine mentre un'altra parte sta per cominciare - dichiara il candidatoEttore De- . Mi ripropongo a guidare il mio paese con uno sguardo al futuro, ...... in gennaio ilè stato multato per la terza volta per la presenza di roditori in una ... Altri sindaci, da Rudy Giuliani a Bill de, hanno provato a debellarli, e tuttavia Corradi è la ...... in gennaio ilè stato multato per la terza volta per la presenza di roditori in una ... Altri sindaci, da Rudy Giuliani a Bill de, hanno provato a debellarli, e tuttavia Corradi è la ...

Milan - Napoli, anche Bill de Blasio critica Kovàcs: «Mai visto arbitraggio più scorretto» Corriere

"Non sono un esperto di calcio, ma sono un grande appassionato di sport. Ho guardato il secondo tempo della partita di Champions League. Non ho mai visto un arbitraggio così ingiusto. Sembrava quasi c ...A scriverlo su twitter è stato l’ex sindaco di New York Bill de Blasio, la cui famiglia è originaria di Sant’Agata de’ Goti.