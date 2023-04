Eutanasia sui bimbi: attenti alla deriva olandese (Di sabato 15 aprile 2023) C’è una costante nelle cose umane, se non vogliamo proprio chiamarla “legge”, che ci porta ad essere sempre guardinghi e a non cedere sulle questioni di principio. Se, infatti, cedi un po’, casomai ammantando le tue decisioni con “nobili” propositi e di “nobili” sentimenti, finisci poco alla volta per cedere tutto. Hai anzi già ceduto tutti. Che è quello che sembra succedere con l’Eutanasia, quella pratica di “morte dolce” che di “dolce” ha poco perché spezza una vita. Preservare la vita, in ogni forma e grado, e solo perché è vita, dovrebbe essere un assoluto, un principio non discutibile e né trattabile, qualcosa che concerne la dignità stessa dell’essere umano. Se si cominciano invece a prevedere delle eccezioni, ci si immette lungo un piano inclinato che prima o poi farà delle eccezioni la vera e propria regola. È questo uno dei motivi che ci ha ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 aprile 2023) C’è una costante nelle cose umane, se non vogliamo proprio chiamarla “legge”, che ci porta ad essere sempre guardinghi e a non cedere sulle questioni di principio. Se, infatti, cedi un po’, casomai ammantando le tue decisioni con “nobili” propositi e di “nobili” sentimenti, finisci pocovolta per cedere tutto. Hai anzi già ceduto tutti. Che è quello che sembra succedere con l’, quella pratica di “morte dolce” che di “dolce” ha poco perché spezza una vita. Preservare la vita, in ogni forma e grado, e solo perché è vita, dovrebbe essere un assoluto, un principio non discutibile e né trattabile, qualcosa che concerne la dignità stessa dell’essere umano. Se si cominciano invece a prevedere delle eccezioni, ci si immette lungo un piano inclinato che prima o poi farà delle eccezioni la vera e propria regola. È questo uno dei motivi che ci ha ...

