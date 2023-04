Eutanasia? Alternative anche nei casi più gravi L' appello dei pediatri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Monica_Sashina : RT @lorypil66: ?????? Un grido di aiuto da Roby. Micia recuperata con grave ferita da azzannamento al bacino. Non ci sono alternative: operaz… - PatriziaOrlan11 : RT @lorypil66: ?????? Un grido di aiuto da Roby. Micia recuperata con grave ferita da azzannamento al bacino. Non ci sono alternative: operaz… - maxzebra1897 : RT @lorypil66: ?????? Un grido di aiuto da Roby. Micia recuperata con grave ferita da azzannamento al bacino. Non ci sono alternative: operaz… - blu_mirtillo : RT @lorypil66: ?????? Un grido di aiuto da Roby. Micia recuperata con grave ferita da azzannamento al bacino. Non ci sono alternative: operaz… - AnnalisaBlueMo1 : RT @lorypil66: ?????? Un grido di aiuto da Roby. Micia recuperata con grave ferita da azzannamento al bacino. Non ci sono alternative: operaz… -

... come è quella che ammette l'aborto o l', non è mai lecito conformarsi ad essa, 'né ... ma per aiutare, confortare, accompagnare, offrire soluzioniall'aborto: da qui i continui ...È diverso dall'in quanto l'atto che provoca la morte, cioè la somministrazione di ... sia stato informato adeguatamente delle sue condizioni e di possibili soluzionial suo stato, ...... dall'estensione dell'accesso libero all'aborto alle minorenni (fin ai 16 anni) all', alla ... Sono un esempio del fatto che, quando vengono presentate, le persone non optano per la ...

L'Olanda permetterà l'eutanasia per i bambini incurabili EuropaToday

Via libera in Olanda all'eutanasia per gli under 12 malati terminali per le cui sofferenze non servono le cure palliative ...L’Olanda estenderà il diritto a morire anche ai bambini di età compresa fra 1 e 12 anni. Il via libera è giunto dal ...