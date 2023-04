Europei Ginnastica, Alice D’Amato oro nella parallela asimmetrica (Di sabato 15 aprile 2023) La campionessa ligure, alla terza medaglia personale, ha chiuso davanti alla britannica Rebecca Downie e alla tedesca Elisabeth Seitz Arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia agli Europei di Ginnastica artistica in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. Dopo il titolo a squadre maschile è arrivato quello di specialità nella parallela asimmetrica con Alice D’Amato, che arriva poco dopo l’argento della gemella Asia al volteggio. La campionessa ligure, alla terza medaglia personale dopo l’argento a squadre e il bronzo nell’All around, ha chiuso con 14.466, davanti alla britannica Rebecca Downie (14.233), argento, e alla tedesca Elisabeth Seitz (14.200), bronzo. Quarto posto per l’altra azzurra Giorgia Villa (14.066). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) La campionessa ligure, alla terza medaglia personale, ha chiuso davanti alla britannica Rebecca Downie e alla tedesca Elisabeth Seitz Arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia aglidiartistica in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. Dopo il titolo a squadre maschile è arrivato quello di specialitàcon, che arriva poco dopo l’argento della gemella Asia al volteggio. La campionessa ligure, alla terza medaglia personale dopo l’argento a squadre e il bronzo nell’All around, ha chiuso con 14.466, davanti alla britannica Rebecca Downie (14.233), argento, e alla tedesca Elisabeth Seitz (14.200), bronzo. Quarto posto per l’altra azzurra Giorgia Villa (14.066). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

