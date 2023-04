EuroGinnastica Artistica | la favola delle Gemelle D’Amato | oro e argento

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 aprile 2023) Antalya – Leregalano spettacolo e medaglie agli Europei di ginnasticadi Antalya. Alice apre il weekend in Turchia trionfando alle parallele asimmetriche: 14.466 per l’Azzurra, che si mette alle spalle la britannica Rebecca Downie (14.233) e la tedesca Elisabeth Seitz (14.200). La ligure è l’unica italiana della storia ad esser salita sul podio in questo attrezzo: nel 2019 prese il bronzo a Stettino (Polonia), lo scorso anno l’a Monaco di Baviera (Germania), stavolta l’oro. Medaglia d’, invece, nel volteggio per Asia, che ha totalizzato il punteggio di 13.600 chiudendo la gara alle spalle della francese Coline Devillard (13.800). Terza la belga Lisa Vaelen, che ha terminato a 13.583. L’azzurra conferma il secondo posto raggiunto lo scorso anno agli Europei di ...