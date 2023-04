Etiopia, Meloni risponde stizzita alla domanda sul passato coloniale: “Il tema non è emerso. Qui non c’è Repubblica, forse non vedono il nesso” (Di sabato 15 aprile 2023) “Scusarmi per il passato coloniale? Francamente il tema non è emerso, forse qui non c’è Repubblica e non lo hanno considerato, non vedono il nesso probabilmente”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a margine della missione in Etiopia replicando a chi gli chiede se sia stato affrontato il tema del passato coloniale nei colloqui bilateri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) “Scusarmi per il? Francamente ilnon èqui non c’èe non lo hanno considerato, nonilprobabilmente”. Lo dice la premier Giorgiain un punto stampa a margine della missione inreplicando a chi gli chiede se sia stato affrontato ildelnei colloqui bilateri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

