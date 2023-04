Esposto di Unasam sul caso del paziente Bruno, che vive in una struttura con la museruola e le mani legate (Di sabato 15 aprile 2023) “Nel 2020 ho presentato un Esposto in Procura chiedendo che venisse fatta chiarezza sul caso di Bruno e verificare se fossero state tentate tutte le strade possibili della sanità, prima di arrivare alla coercizione con privazione della libertà”. Gisella Trincas, la principale attivista in Sardegna sui problemi legati alla salute mentale, spiega all’Adnkronos di essersi già attivata per la vicenda di Bruno, il paziente affetto da una patologia che lo porta a ingerire qualsiasi cosa e che nella struttura Aias di Cortoghiana (Carbonia) viene tenuto con le mani legate e un casco. Il caso è stato segnalato da Irene Testa, Garante delle persone private della libertà personale per la Regione Sardegna, dopo un sopralluogo. “Per tutto il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) “Nel 2020 ho presentato unin Procura chiedendo che venisse fatta chiarezza suldie verificare se fossero state tentate tutte le strade possibili della sanità, prima di arrivare alla coercizione con privazione della libertà”. Gisella Trincas, la principale attivista in Sardegna sui problemi legati alla salute mentale, spiega all’Adnkronos di essersi già attivata per la vicenda di, ilaffetto da una patologia che lo porta a ingerire qualsiasi cosa e che nellaAias di Cortoghiana (Carbonia) viene tenuto con lee un casco. Ilè stato segnalato da Irene Testa, Garante delle persone private della libertà personale per la Regione Sardegna, dopo un sopralluogo. “Per tutto il ...

