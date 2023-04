Esplosione in un porto. Kishida scampa un attentato (Di sabato 15 aprile 2023) Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, è stato evacuato illeso dopo un’Esplosione avvenuta qualche ora fa in un porto, e un sospetto è stato arrestato per il presunto lancio dell’esplosivo. Update Person apprehended, Japan PM Fumio Kishida safe after blast at speech — Japanese media (Video via social media) https://t.co/7QM32JZT9Y pic.twitter.com/8DZlcYGtaB — Geeta Mohan ???? ???? ???? ???? (@Geeta Mohan) April 15, 2023 Kishida stava visitando il porto di Saikazaki, nella prefettura di Wakayama, per sostenere il candidato del suo partito di governo alle elezioni locali, che ci saranno in tutto il Paese il 23 aprile. L’Esplosione è avvenuta poco prima che iniziasse il suo discorso e non ha provocato feriti. Kishida è stato portato al quartier ... Leggi su formiche (Di sabato 15 aprile 2023) Il primo ministro giapponese, Fumio, è stato evacuato illeso dopo un’avvenuta qualche ora fa in un, e un sospetto è stato arrestato per il presunto lancio dell’esplosivo. Update Person apprehended, Japan PM Fumiosafe after blast at speech — Japanese media (Video via social media) https://t.co/7QM32JZT9Y pic.twitter.com/8DZlcYGtaB — Geeta Mohan ???? ???? ???? ???? (@Geeta Mohan) April 15, 2023stava visitando ildi Saikazaki, nella prefettura di Wakayama, per sostenere il candidato del suo partito di governo alle elezioni locali, che ci saranno in tutto il Paese il 23 aprile. L’è avvenuta poco prima che iniziasse il suo discorso e non ha provocato feriti.è stato portato al quartier ...

