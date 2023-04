Esplosione in Lucchesia, trovato morto l'uomo disperso (Di sabato 15 aprile 2023) E' stato trovato morto, nel tardo pomeriggio, l'uomo di 70 anni che risultava disperso nell'Esplosione verificatisi in una casa a due piani a Montecarlo (Lucca), che è poi crollata. Estratta viva poco ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) E' stato, nel tardo pomeriggio, l'di 70 anni che risultavanell'verificatisi in una casa a due piani a Montecarlo (Lucca), che è poi crollata. Estratta viva poco ...

Esplosione in Lucchesia, trovato morto l'uomo disperso Il bilancio dell'esplosione è dunque di una vittima e di sei feriti: tra questi gravi la 71enne e l'uomo di 46 anni estratto dalle macerie nella tarda mattinata e che viveva da solo nel piano ... Esplosione in Lucchesia: grave un uomo, un altro disperso Il bilancio dell'esplosione conta anche quattro feriti definiti lievi dal 118: sono una donna con sospetta frattura del polso, i suoi due figli di 9 e 12 anni che hanno avuto solo contusioni o ... Esplosione in Lucchesia, i soccorritori, donna viva tra le macerie Al piano di sotto si sarebbe trovata la bombola di gas che sarebbe all'origine dell'esplosione e del conseguente crollo. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa l'uomo ... Esplosione in Lucchesia: grave un uomo, un altro disperso - Toscana Agenzia ANSA Esplosione in Lucchesia, trovato morto l'uomo disperso E' stato trovato morto, nel tardo pomeriggio, l'uomo di 70 anni che risultava disperso nell'esplosione verificatisi in una casa a due piani a Montecarlo (Lucca), che è poi crollata. (ANSA) ... Esplode un casolare nel Lucchese, un morto e cinque feriti E' accaduto a Montecarlo, vigili del fuoco al lavoro. Ci sarebbe ancora una persona dispersa nella Lucchesia dopo l'esplosione di una palazzina. Dopo il salvataggio di uomo, per le ricerche di una per ...