Esplosione casa di Montecarlo: estratta viva dalle macerie una donna. Ritrovato cadavere il marito (Di sabato 15 aprile 2023) E' stata estratta viva, ma in gravi condiczioni e ricoverata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa Francesca Donatini, 71 anni, la donna che pur ferita era riuscita a parlare, da sepolta viva, con i vigili del fuoco. Niente da fare, invece, per il marito, Luciano Lazzarini, 70 anni il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori Leggi su firenzepost (Di sabato 15 aprile 2023) E' stata, ma in gravi condiczioni e ricoverata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa Francesca Donatini, 71 anni, lache pur ferita era riuscita a parlare, da sepolta, con i vigili del fuoco. Niente da fare, invece, per il, Luciano Lazzarini, 70 anni il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori

