Esplosione al comizio del primo ministro Kishida: la polizia blocca il sospettato (Di sabato 15 aprile 2023) In Giappone paura per il primo ministro giapponese Fumio Kishida evacuato dopo un'Esplosione avvenuta al porto di Saikazaki, nella prefettura di Wakayama, nell'ovest del paese. Kishida, illeso, si trovava a Saikazaki per partecipare a un evento in sostegno al candidato alle elezioni locali del Partito Liberal Democratico. L'Esplosione è avvenuta poco prima che Kishida iniziasse il suo discorso all'evento, come riferito dalla Nhk. Non si registrano feriti, con Kishida che è stato trasportato al quartier generale della polizia della prefettura di Wakayama. Il tutto accade alla vigilia di una serie di incontri ministeriali del G7, in vista del vertice del 19-21 maggio che Kishida ospiterà a Hiroshima, e a solo nove mesi ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) In Giappone paura per ilgiapponese Fumioevacuato dopo un'avvenuta al porto di Saikazaki, nella prefettura di Wakayama, nell'ovest del paese., illeso, si trovava a Saikazaki per partecipare a un evento in sostegno al candidato alle elezioni locali del Partito Liberal Democratico. L'è avvenuta poco prima cheiniziasse il suo discorso all'evento, come riferito dalla Nhk. Non si registrano feriti, conche è stato trasportato al quartier generale delladella prefettura di Wakayama. Il tutto accade alla vigilia di una serie di incontri ministeriali del G7, in vista del vertice del 19-21 maggio cheospiterà a Hiroshima, e a solo nove mesi ...

