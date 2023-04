Esplode un casolare nel Lucchese, cinque feriti e un disperso (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - È di cinque feriti e un disperso il bilancio dell'esplosione di un casolare a Marginone, in provincia di Lucca, fra i comuni di Montecarlo e Porcari. La causa della deflagrazione, ipotizzano i vigili del fuoco, è stata una fuga di gas. Quattro persone coinvolte nel crollo di una grossa parte dell'abitazione, che comprendeva quattro unità immobiliari, sono state trasportate subito al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca in condizioni non gravi: si tratta di una donna con probabile frattura al polso e i suoi due figli di 9 e 12 anni ai quali si aggiunge una quarta persona che lamenta un trauma al torace. Una quinta persona, una donna, è stata estratta viva dalle macerie solo nel pomeriggio ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Resta ancora disperso, al momento, il ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - È die unil bilancio dell'esplosione di una Marginone, in provincia di Lucca, fra i comuni di Montecarlo e Porcari. La causa della deflagrazione, ipotizzano i vigili del fuoco, è stata una fuga di gas. Quattro persone coinvolte nel crollo di una grossa parte dell'abitazione, che comprendeva quattro unità immobiliari, sono state trasportate subito al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca in condizioni non gravi: si tratta di una donna con probabile frattura al polso e i suoi due figli di 9 e 12 anni ai quali si aggiunge una quarta persona che lamenta un trauma al torace. Una quinta persona, una donna, è stata estratta viva dalle macerie solo nel pomeriggio ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Resta ancora, al momento, il ...

Esplode un casolare nel Lucchese, cinque feriti e un disperso AGI - È di cinque feriti e un disperso il bilancio dell' esplosione di un casolare a Marginone , in provincia di Lucca, fra i comuni di Montecarlo e Porcari. La causa della deflagrazione, ipotizzano i vigili del fuoco, è stata una fuga di gas. Quattro persone coinvolte nel crollo di una grossa parte dell'abitazione, che comprendeva quattro unità immobiliari, sono state trasportate subito al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca in condizioni non gravi: si tratta di una donna con probabile frattura al polso e i suoi due figli di 9 e 12 anni ai quali si aggiunge una quarta persona che lamenta un trauma al torace. Una quinta persona, una donna, è stata estratta viva dalle macerie solo nel pomeriggio ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.