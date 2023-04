Eros e delfini | nuove scoperte nel tempio di Paestum Uno scavo che cambierà la storia FOTO

(Di sabato 15 aprile 2023) Il basamento in pietra con i gradini d'accesso e la delimitazione della cella che ospitava la divinità, le decorazioni in terracotta colorata del tetto con i gocciolatoi a forma di leone, una straordinaria...

... eretto come di regola all'esterno: statuette in terracotta con i volti degli offerenti o quelli delle divinità, addirittura 15 quelle con il piccoloa cavallo del delfino, templi e altari in ...Ma anche sette stupefacenti teste di toro, l'altare con la pietra scanalata per raccogliere i liquidi dei sacrifici e centinaia di ex voto tra cui spiccano le immagini di una cavallo del ...In solitaria i 100 Mx C21 maschili per Igor Catalano (Asd Project Diver - 2'16'1), i 200 Stile Open maschili perNegro (Blu - 2'39'1) e i 100 Rana C21 maschili per Salvatore Agnello (...

Eros e delfini, nuove scoperte nel tempietto di Paestum Agenzia ANSA

Ma anche sette stupefacenti teste di toro, l’altare con la pietra scanalata per raccogliere i liquidi dei sacrifici e centinaia di ex voto tra cui spiccano le immagini di un eros a cavallo del delfino ...Gli scavi per riportare alla luce il santuario scoperto nel 2019 stanno rivelando grandi sorprese. La direttrice D’Angelo: “I lavori cambieranno la storia della città” ...