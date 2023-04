Energia, Confcommercio: dal pre - crisi bolletta gas è ancora +116% (Di sabato 15 aprile 2023) Per le imprese del terziario a marzo si registra una "timida" riduzione del prezzo dell'Energia elettrica e del gas, ma gli importi in bolletta continuano a essere "elevati" rispetto ai valori pre - ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Per le imprese del terziario a marzo si registra una "timida" riduzione del prezzo dell'elettrica e del gas, ma gli importi incontinuano a essere "elevati" rispetto ai valori pre - ...

