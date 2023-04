Empolimania | sconfitta amara ma nessun dramma | ci vogliono più cattiveria e attenzione

(Di sabato 15 aprile 2023) “La Cremonese ha avuto più fame di noi, non è ammissibile entrare in campo con l’abito da sera contro una squadra...

Commenta per primo Il calcio è davvero strano. L'Empoli esce sconfitto per 2 - 1 dal Gewiss Stadium, un risultato da mettere in conto e che, in un certo senso, rientra nell'ordine delle cose. La Dea ...Solo questo preambolo, doveroso verso una formazione che sta facendo stropicciare gli occhi a tutta Europa, è sufficiente per trovare giustificazioni allaincassata ieri dall'Empoli al ...Commenta per primo Il calcio è davvero strano. L'Empoli esce sconfitto per 2 - 1 dal Gewiss Stadium, un risultato da mettere in conto e che, in un certo senso, rientra nell'ordine delle cose. La Dea ...

Empolimania: sconfitta amara ma nessun dramma, ci vogliono più ... Calciomercato.com

“La Cremonese ha avuto più fame di noi, non è ammissibile entrare in campo con l’abito da sera contro una squadra che gioca con l’armatura, per questo dobbiamo essere incazzati neri“. Non poteva esser ...L'Empoli sta trovando la sua continuità dopo le tre sconfitte consecutive dell'ultimo periodo. La vittoria interna contro il Lecce e il pareggio di San Siro… Leggi ...