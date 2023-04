Emma Watson e il buon esempio green sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di sabato 15 aprile 2023)non rinuncia mai a dare il, ancor di più sul red. Nella maggior parte dei casi, l’attrice di Harry Potter cerca di indossare abiti sostenibili. Soltanto pochi mesi fa,ha completamente stravolto il suo look dettando tendenza. L’attrice divenuta una bambina prodigio grazie al clamore di Harry Potter oggi sa come catturare l’attenzione e il suo pixie cut all’ultimo grado è stato un ottimo richiamo per i suoi fan. Ora che le avventure di Harry Potter prenderanno nuovamente vita sul piccolo schermo con una serie TV lunga sette stagioni (una per ogni libro) e con un cast differente, si avverte più che mai il bisogno di ricordare quei beniamini che hanno definito e accompagnato intere generazioni....